Płatna kranówka w poznańskiej restauracji. Życzą sobie dwa złote za litr

W Poznaniu kranówka trafiła do menu - pisze jedna z użytkowniczek Facebooka na grupie Zero Waste Polska. I pokazuje zdjęcie karty jednej z restauracji, na której widnieje cena - 2 złote za litr.

Ale są też głosy zrozumienia: "2 zł to nie dużo, a woda nie jest za darmo. Jak nie chcecie płacić to nie idźcie do restauracji po prostu" albo: "2 zł to i tak bardzo symboliczna kwota. I pomyślałam o tym samym o czym ktoś napisał wyżej - ktoś te karafkę musi podać, ktoś umyć... fajnie, że jest taka opcja w lokalu".