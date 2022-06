Płot na granicy na ukończeniu. Do budowy zużyto 50 tys. ton stali

- Jeżeli chodzi o migrację dużych zwierząt, to od wielu lat była tak naprawdę niemożliwa, ponieważ po stronie Białorusi znajduje się duża systema. Zwierzęta, jeżeli w ogóle przechodziły przez granicę to tylko na odległość tylko kilkunastu metrów do tej systemy i z powrotem wracały na stronę polską. Ale my umieściliśmy te duże bramy dla zwierząt o szerokości pięciu metrów, więc ta migracja w razie potrzeby będzie możliwa - dodała Michalska.