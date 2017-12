Po 147 latach działalności dostali 3 dni na spakowanie się. Gorzki biznes cukierni Bliklego

W tej kamienicy rodzina Blikle przetrwała dwie wojny światowe, PRL, ale na kapitalizm nie ma rady. - To smutne, ale dostaliśmy trzy dni na wyprowadzenie się z lokalu. Właścicielem domu jest mój kolega z podwórka, z którym znamy się od.... tak około 70 lat. Ale w dzisiejszych czasach to chyba niewiele znaczy - opowiada ze smutkiem profesor Andrzej Blikle.

Dlaczego cukiernia A.Blikle, jeden z najbardziej znanych lokali na Nowym Świecie w Warszawie musi się wyprowadzić? Głos w tej sprawie zabrał sam Andrzej Blikle, 78-letni senior rodu i wciąż jeszcze udziałowiec firmy. - Niedawno minęło 147 lat działalności firmy w tym miejscu. Zarząd firmy A.Blikle nie dogadał się z właścicielem kamienicy - mówi dalej. - Jestem zasmucony tym co się dzieje na Nowym Świecie. Ulica traci swój historyczny charakter. Znikają stamtąd tradycyjne biznesy jak apteka przy roku ul. Smolnej, działająca tam bodajże 160 lat. W to miejsce wchodzą zamożni inwestorzy, tylko ich stać na wysokie czynsze - dodaje Blikle.

Polski Manhattan - 1000 euro za metr

Nowy Świat w Warszawie co roku pojawia się w rankingu najbardziej atrakcyjnych ulic handlowych świata autorstwa firmy Cushmann&Wakefield. Wprawdzie zajmuje dalekie 38. miejsce, ale jak coś jest nazywane odpowiednikiem Piątej Alei w Nowym Jorku czy londyńskiej New Bond Street to od samych rankingów zaczyna drożeć. Roczny koszt wynajmu metra kwadratowego lokalu przy Nowym Świecie wycenia się teraz na ponad 1000 euro rocznie. To ile muszą kosztować pączki i kawa, aby zarobiły na taki czynsz?