Po ponad roku kierowcy mogą odetchnąć. Normalny ruch w Poroninie przywrócony

Wreszcie na stałe przywrócono dwukierunkowy ruch na Zakopiance w Poroninie. Od lipca 2017 r. w tym miejscu cierpliwość kierowców była testowana przez ruch wahadłowy, który nieraz powodował gigantyczne korki. Jednak na popularnej trasie mogą wystąpić teraz problemy w innych punktach.

- Tymczasowo ruch dwukierunkowy będzie przebiegał przez środek budowanego ronda, po nawierzchni z płyt betonowych - powiedziała PAP Iwona Mikrut, rzeczniczka krakowskiego oddziału Dyrekcji. Budowa węzła w Poroninie rozpoczęła się w listopadzie 2016 r. i miała potrwać do końca sierpnia 2018 r. Prace ciągle się jednak przedłużają. W ramach budowy powstają przede wszystkim dwa nowe mosty, będzie też podziemny przejazd pod Zakopianką i torowiskiem - i to właśnie on jest największym wyzwaniem dla drogowców. Koszt budowy całego węzła wynosi ok. 44 mln zł.