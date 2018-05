Po teście pestycydowym czas na test wagowy. Sprawdzamy, czy sprzedawcy truskawek nas oszukują

Zamiast kilograma truskawek w torebce było ponad 100 g mniej. Nasza czytelniczka - pani Magda - przyłapała ulicznego handlarza na oszustwie. Zwróciła się do nas i poprosiła o sprawdzenie sprawy. Postanowiliśmy więc zrobić kolejny test.

Choć niestety się zdarzają, co potwierdza Inspekcja Handlowa. Co jakiś czas tego typu sprawy trafiają do urzędników. Poza tym inspekcja sama prowadzi kontrole i od czasu do czasu kupuje warzywa i owoce na straganach, by sprawdzić ich wagę.