Sprawdziliśmy, czy w polskich truskawkach są pestycydy. Wyniki zaskakują

Ostatnie publikacje Wirtualnej Polski na temat truskawek wywołały burzę. Postanowiliśmy wyjaśnić wszelkie wątpliwości i zrobiliśmy własne badania. Już wiemy, czy w polskich i hiszpańskich owocach są pestycydy.

- Absolutnie nie mają wpływu na zdrowie konsumenta. Są to śladowe ilości, nie przekraczające wartości dopuszczalnych. Wartość dopuszczalna NDP to jest taka ilość, którą można jeść codziennie do końca życia bez ubocznych skutków zdrowotnych. Obie badane próbki truskawek nie budzą zastrzeżeń i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumenta - wyjaśnia rzecznik WSSE w Warszawie.

Przede wszystkim podkreśla on, że wykazne preparaty są dopuszczalne do stosowania i w tych ilościach bezpieczne dla konsumentów. - Tych pozostałości jest zdecydowanie mniej niż dopuszczają normy polskie i unijne. Śmiało możemy wiec mówić, że są bezpieczne dla konsumenta. Zarówno polskie jak i hiszpańskie - podkreśla Maliszewski.

- Tej jakości truskawek, którą akceptuje i wymaga dzisiaj konsument, nie da się wyprodukować bez użycia chociaż minimum środków chemicznych. One muszą być ładne, smaczne, pachnące i dobrze wyglądające. Konsument innej truskawki po prostu nie chciałby kupić. Dlatego musimy od czasu do czasu stosować te preparaty. Jak widać i my i Hiszpanie robimy to zgodnie z normami - przekonuje Maliszewski.