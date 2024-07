Po wakacjach świat się nie kończy

Nota prawna

Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 90 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 2,5% w skali roku do 100 000 zł od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego Profit nowymi środkami w okresie przystąpienia do Promocji, która trwa od 10.06.2024 do 12.07.2024 r. Dodatkowo, jeżeli w każdym miesiącu okresu promocyjnego Uczestnik Promocji zapłaci minimum 5 razy kartą debetową lub BLIKIEM przypisanymi do konta osobistego powiązanego z Kontem Oszczędnościowym Profit, nowe środki będą dodatkowo oprocentowane w wysokości 3,5% w skali roku. Stawka oprocentowania premiowego powiększa stawkę oprocentowania promocyjnego. Dla nadwyżki nowych środków ponad 100 000 zł, dla środków niezaklasyfikowanych jako nowe środki oraz po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe. Szczegóły promocji "Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 60" oraz zasady prowadzenia rachunku określają regulaminy oraz Cennik usług, dostępne w placówkach banku oraz na stronie Bank Millennium - Konto Oszczędnościowe Profit.