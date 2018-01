Po zmianie przepisów podatkowych część pracowników akademickich zarabia mniej. Mają żal do uczelni

Wynagrodzenie części pracowników dydaktycznych obniżyło się po tym, gdy zaczęły obowiązywać zmiany w prawie podatkowym, odbierające niektórym grupom pracowniczym prawo do 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego mają pretensje do władz uczelni o to, że nie poinformowały ich o niekorzystnych zmianach.

Z powodu zmian w prawie podatkowym, niektóre grupy pracownicze utraciły prawo do 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Dotknęło to m.in. pracowników dydaktycznych na uczelniach wyższych. Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego mają pretensje do władz uczelni o to, że nie poinformowały ich o niższych zarobkach.

Pracownicy dydaktyczni w stolicy Dolnego Śląska od stycznia zarabiają średnio po 100-300 zł netto mniej – informuje lokalny serwis Tu Wrocław. Cięcia w zarobkach wykładowców wprowadza ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotyczą one wszystkich polskich uczelni, a konkretnie ich pracowników dydaktycznych, którzy nie prowadzą dodatkowej działalności naukowej, np. nie publikują swoich prac.

Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego mają żal do władz uczelni, że nie poinformowały o modyfikacjach w prawie. W efekcie niektórzy pracownicy o niekorzystnych dla siebie zmianach dowiedzieli się dopiero po tym, jak przelew wpłynął na ich konto. Najbardziej niezadowoleni są pracownicy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, przez zmiany w prawie podatkowym dotkniętego najmocniej.

Rzecznik Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Ryszard Balicki, odpowiadając na zarzuty, twierdzi, że rozmowy na temat zmian w pensji były prowadzone w ramach mniejszych jednostek uczelnianych, niekoordynowane przez uczelnię na poziomie ogólnym. Podkreśla, że pojedyncza uczelnia nie jest władna podejmować walki ze zmianami prawa na poziomie krajowym.