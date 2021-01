Poczta Polska przypomina o abonamencie RTV. Ważny termin upływa w styczniu

Od stycznia 2021 roku wzrosły opłaty abonamentowe . Teraz za odbiornik radiowy trzeba zapłacić o 50 groszy więcej niż do tej pory - 7,50 zł zamiast 7 zł. Z kolei wysokość abonamentu za telewizor wzrosła z 22,70 do 24,50 zł.

Można nieco oszczędzić, ale trzeba się pospieszyć z zapłatą. Trzeba też zapłacić z góry za cały rok. Na osoby, które do 25 stycznia 2021 roku opłacą abonament RTV z góry za 12 miesięcy, czeka 10-procentowa zniżka.

W takim przypadku opłata wyniesie dokładnie 264,60 zł. W przypadku opłat comiesięcznych będzie to 294,00 zł.

Do tej pory było to 681 złotych (22,70 zł pomnożone razy 30), ale od przyszłego roku wzrośnie do 735 złotych.