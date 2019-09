Poczta Polska. W ciągu 6 lat ceny znaczków wzrosły dwukrotnie

Za wysłanie listu płacimy coraz więcej. W ciągu sześciu lat cena wzrosła o sto procent.

Na poczcie płacimy coraz więcej. Serwis "Ciekawe Liczby" przeanalizował cenniki Poczty Polskiej z lat 2013-2019 i wyliczył, że cena znaczka za wysyłkę zwykłego listu o najmniejszym gabarycie wzrosła o ponad 100 proc: z 1,6 zł do 3,3 zł.

W tym czasie cena za wysyłkę przesyłki priorytetowej wzrosła o 74 proc. (z 2,35 zł do 4,1 zł), przesyłki poleconej o 55 proc. (z 3,8 zł do 5,9 zł), a przesyłki poleconej priorytetowej o 85 proc. (z 4,55 zł do 8,4 zł).