Opłata cukrowa napędza sprzedaż syropów. Zainteresowanie wyższe o 554 procent

Opłata cukrowa uderzyła Polaków po kieszeniach z początkiem stycznia tego roku . Średnia cena Pepsi czy Coca-Doli 1,75 l poszybowała do góry o około 2 zł. Wielbicielom słodkich napojów nie podoba się nowa danina, więc szukają sposobu, by płacić mniej.

Wzrost zainteresowania o 554 procent

Na poszczególnych aukcjach sprzedawców Allegro widzimy, że licznik sprzedanych produktów nierzadko wskazuje po kilkaset sztuk. - Najwięcej zamówień spływa do nas w czasie weekendu. Klienci najczęściej zamawiali syrop Pepsi albo Pepsi z Mirindą. Na początku tygodnia wysłaliśmy około 70 sztuk samej Pepsi - mówi jeden z handlujących.

Według porównywarki cen ceneo.pl zainteresowanie syropami od 1 do 10 stycznia 2021 roku wzrosło o 554 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

Według producenta takich syropów produkt ma starczyć na 9 litrów napoju. Koszt butelki to od 25 do 32 zł, do tego trzeba wliczyć dostawę.