Podatek cukrowy zmienił nie tylko ceny. Wystarczy spojrzeć na składy

Cena pozostała ta sama - za karton 200 ml zapłacimy 1,99 zł. Ale w napoju po lewej stronie znajdziemy aż dwa razy mniej cukru - zawartość spadła z 9,8 g do 4,9 g na 100 ml. Analogicznie spadła też ilość węglowodanów - z 10 g do 4,9 g na 100 ml.

Co do cukru - producent rozwiązał problem w dość sprytny sposób. A to dlatego, że opłatę cukrową nalicza się w dwóch etapach - pierwsza to opłata stała, naliczana, gdy zawartość cukru na 100 ml jest mniejsza lub równa 5 g - wtedy wynosi 50 gr.