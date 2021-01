Podatek cukrowy. Ceny napojów poszybowały w górę

To zdjęcie przesłał nam przez dziejesie.pl pan Norbert, który robił zakupy na stacji Orlen.

Gwałtowne podwyżki cen słodkich napojów to efekt wprowadzenia podatku cukrowego, czyli daniny, którą producenci odprowadzają za cukier dodawany do produktów.

Podatek cukrowy. "Uderzy w najbiedniejszych Polaków"

Niekiedy dochodzi do absurdalnych sytuacji. W jednym ze sklepów obok siebie stoją dwie takie same butelki coli "zero cukru". Jedna kosztuje 4,35 zł, a druga 6,29 zł. Prawdopodobniej tańsza oferta pochodzi z wcześniejszej dostawy.