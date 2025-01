Podatek od deszczu. Zabetonowałeś grunt? Zapłacisz tysiące złotych

Prawo, dzięki któremu samorządy mogą nakładać na właścicieli gruntów podatek od deszczu, funkcjonuje od 2018 r. W praktyce gminy niechętnie przystępują jednak do zbierania takich danin, a jeżeli już się na to decydują, na drodze stają im sądy administracyjne - wskazuje serwis portalsamorzadowy.pl.

Samorząd najpierw musi jednak udowodnić, że do doszło do zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na wskutek robót budowlanych. W sprawie, którą rozpatrywał Wojewódzki Sąd Administracyjny, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny, udało się to władzom Szczecina. Gminie, po prawie 5-letniej batalii, udało się uprawomocnić wyrok, który nałożył na jedną ze spółek daninę w wysokości 674 zł kwartalnie, czyli 2696 zł rocznie - pisze Portal Samorządowy.