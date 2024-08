Podatek od mieszkań. Oto jakie podwyżki może zafundować twoje miasto

Przykładowo, dla budynków mieszkalnych maksymalna stawka podatku wzrośnie z 1,15 zł do 1,19 zł za mkw., a dla gruntów pod budynkami – z 0,71 zł do 0,73 zł za mkw. To jednak niewielka podwyżka w porównaniu z tegoroczną, która wynosiła 15-16 proc. Jest to efekt niższej inflacji, która spowodowała, że dopuszczalna waloryzacja podatku od nieruchomości wyniesie tylko około 3 proc.