Hiszpańskie media o Polakach. "Przenoszą się rodziny z dziećmi"

Jak opisuje "Gazeta Wyborcza", największym zainteresowaniem cieszą się apartamenty i domy o powierzchni od 80 do 200 mkw., w przedziale cenowym od 200 do 300 tys. euro. W tej kwocie można nabyć na przykład nowoczesny apartament z salonem i dwiema sypialniami, gotowy do zamieszkania.