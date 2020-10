Podatek od psa 2021. Tanio już było. Dawno nie było takiej podwyżki podatku od psa

Podatek od psa 2021. Ile wynosi?

W Krakowie 36 zł, a jeśli pies pochodzi ze schroniska, to nic. W Warszawie w ogóle się nie płaci niezależnie od tego, skąd pochodzi zwierzę. Mowa o podatku od psów, których wysokość każda gmina ustala we własnym zakresie.

To stan na dziś, ale czy tak już zostanie? Budżety wszystkich samorządów stopniały przez pandemie, więc niewykluczone, że obłożenie kilkudziesięciu-złotowym podatkiem psów będzie rozważane przez poszczególne rady miasta czy gminy.

Nowe podatki. "Pytanie, czy przeciętny Kowalski to zobaczy"

Podatek od psa 2021. Ile trzeba zapłacić?

W Krakowie, Szczecinie czy Sopocie posiadacze psów płacą już teraz, ale są to kwoty niższe niż ustawowe maksimum. W Szczecinie 50 zł, a w Sopocie – 66 zł. W Krakowie podatek wynosi 36 zł, ale jeśli piesek pochodzi ze schroniska, to spada do zera. Kraków nie jest zresztą jedyna gminą, która zachętami podatkowymi przekonuje, że warto adoptować zwierzęta, dla których los był mało łaskawy.