Podatek VAT w Polsce - co należy o nim wiedzieć?

Podatek VAT jest tak zwanym podatkiem pośrednim, który dotyczy towarów oraz usług. Wprowadzono go w Polsce w 1993 roku i od tego czasu obowiązuje jako dodatkowa kwota doliczana do wartości netto. Warto poznać najważniejsze informacje na temat opodatkowania VAT, które dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i zwykłych konsumentów.

Artykuł sponsorowany przez Pracuj.pl

● Podatnikami VAT są wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale w niektórych sytuacjach zostają nim również osoby bez statusu przedsiębiorcy.

● Stawki podatku VAT są zróżnicowane i zależą od specyfiki towaru i usług, który obejmują.

● Podatek VAT należy opłacić w odpowiednim urzędzie skarbowym, a najszybciej można to zrobić przelewem na mikrorachunek przedsiębiorcy.

Kogo obowiązuje opłata podatku VAT?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeśli prowadzą własną działalność gospodarczą. Wyjątek stanowi sytuacja, w której podatnik jest zwolniony z opodatkowania VAT. Przykładowo, niektóre usługi nie podlegają temu opodatkowaniu, w tym związane z transportem sanitarnym czy opieką medyczną.

Jesteś zainteresowany pracą IT w Poznaniu? Sprawdź, co oferują pracodawcy, a potem odpowiednio przygotuj się do rozmowy.

Ile wynosi podatek VAT w Polsce?

Stawki podatku VAT są zmienne w zależności od towaru, który obejmują. Podstawowa stawka VAT wynosi w naszym kraju 23%, ale w przypadku wielu grup produktów mamy do czynienia z obniżonym oprocentowaniem. Przykładowo, produkty spożywcze, usługi remontowe i budowlane, a także wybrane usługi gastronomiczne, są objęte 8% VAT-em. Z kolei niektóre przetworzone produkty spożywcze, towary pochodzenia rolniczego, produkty związane z opieką medyczną oraz usługi dotyczące kultury czy sportu, mają nałożony 5% podatek VAT. Należy też wspomnieć o tak zwanym podatku zerowym, który obejmuje między innymi usługę dostawy towarów do wolnych obszarów celnych. Ponadto obowiązuje również stawka VAT 7%, która dotyczy rolników ryczałtowych.

Do kiedy należy rozliczyć podatek VAT?

Przedsiębiorcy objęci podatkiem VAT są zobowiązani do regularnego rozliczania tak zwanego wyniku podatkowego - czyli różnicy między należnym a naliczonym podatkiem VAT. Większość osób prowadzących własną działalność rozlicza się w trybie comiesięcznym. W takim przypadku składają miesięczną deklarację VAT-7 i do 25. dnia każdego miesiąca muszą opłacić należności. W przypadku rozliczania się w trybie co trzy miesiące, termin rozliczenia upływa 25. dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Co, jeśli dzień złożenia deklaracji VAT przypada w weekend lub w dzień ustawowo wolny od pracy? Wówczas podatnik musi zrobić to w następnym dniu roboczym. W przypadku zwłoki należy liczyć się z odsetkami, naliczonymi za każdy kolejny dzień opóźnienia. Aktualnie stawka odsetek wynosi w stosunku rocznym 14,5%.

Dowiedz się, jakie są zarobki na stanowisku product owner!

W jaki sposób należy uiścić opłatę za VAT?

Obliczony podatek VAT należy opłacić w odpowiednim urzędzie skarbowym. Warto przy tym podkreślić, że w przypadku osób fizycznych jest to po prostu urząd przynależny do miejsca zamieszkania. Z kolei, jeśli chodzi osoby prawne, to należy wybrać placówkę właściwą dla miejsca siedziby firmy. Należny podatek VAT zazwyczaj wpłaca się przelewem na mikrorachunek przedsiębiorcy. Warto nadmienić, że w świetle aktualnych przepisów obowiązkowo muszą go opłacić osoby prowadzące księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe.

Interesuje Cię praca w Żorach? Zapoznaj się z najnowszymi ogłoszeniami z tego regionu i złóż online aplikację na wymarzone stanowisko!

Podsumowanie

Obowiązujący w Polsce podatek VAT ma różne stawki, co wpływa także na określone zasady jego rozliczania. W rzeczywistości dotyczy on każdej transakcji, choć niekiedy jest objęty zerowym oprocentowaniem. Dolicza się go do ceny netto i w praktyce obejmuje zarówno sprzedawców, jak i nabywców.

Artykuł sponsorowany przez Pracuj.pl