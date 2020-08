Podatki nie wzrosną? Zatem dlaczego w 2021 r. zapłacimy kilkaset złotych więcej?

Wzrośnie on po raz pierwszy od 6 lat. Co ciekawe - politycy różnych obozów (w tym PiS) już nieraz zapowiadali jego zniesienie. Nie dość, że abonament nie zniknie, to jeszcze wzrośnie. Za telewizor lub radio i telewizor zapłacimy 1,80 zł więcej. Miesięczna opłata za samo radio wzrośnie o 50 groszy, z 7 do 7,50 zł. Opłata za telewizor lub radio i telewizor będzie po podwyżce wynosić 24,50 zł.