Podróże zagraniczne posłów. Wydaliśmy na nie niemal 3 miliony złotych

2,8 miliona złotych kosztowały 582 delegacje zagraniczne, w które wybrali się w 2017 roku polscy posłowie. Najwięcej kosztowała nas podróż trójki posłów do Australii na forum astronautyczne. Najczęściej za granicę wylatywał zaś jeden z posłów Kukiz'15.

Ośmiodniowa delegacja, w ramach której posłowie brali udział w Dniu Parlamentarnym podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego, kosztowała niemal 90 tys. zł. Daje to prawie 29 tys. zł na głowę.

Druga najdroższa (pod względem kosztów na osobę) była podróż poseł Krystyny Pawłowicz (PiS) do USA i Kanady, gdzie poleciała na zaproszenie Prezesa Rady Dziedzictwa Narodowego Polonii Amerykańskiej. Kosztowało to 27,4 tys. zł. Pawłowicz nie oszczędzała też na locie na Światowy Szczyt Kobiet w Tokio, za który zapłaciliśmy 23,3 tys. zł - to szósta najdroższa delegacja pod względem kosztów na osobę. Wybrała wtedy biznes klasę, podczas gdy inne posłanki, które wybrały się na szczyt, zadowoliły się skromniejszymi warunkami podróży.