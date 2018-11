Podróżujesz samochodem z dziećmi? Ubezpieczenie stworzone z myślą o rodzicach

Ilość sytuacji, które mogą wydarzyć się na drodze mamie podróżującej autem z dziećmi jest niezliczona. Poważniejsze wypadki, stłuczki, pęknięte szyby, ale też kradzież np. fotelika dziecięcego to tylko niektóre z nich. Wówczas potrzebna jest polisa, które odbiega od tego o oferują ubezpieczyciele w standardzie.

Polisa, która chroni nie tylko samochód

– AC w LINK4 to ubezpieczenie, które chroni nie tylko auto w przypadku najróżniejszych zdarzeń, ale też dobytek taki jak wspomniany już fotelik czy torebka, którą niestety często wozimy na siedzeniu pasażera. Ubezpieczamy je do 1000 złotych. – mówi Joanna Talaśka z LINK4 i dodatkowo wspomina o Auto Assistance w wariancie Komfort, które może być dla mamy prawdziwym wybawieniem. – Przewiduje on m. in. zapewnienie opieki dziecku, którego rodzic po wypadku będzie musiał zostać w szpitalu. Przyda się również wtedy, gdy podczas podróży okaże się, że auto odmawia posłuszeństwa. Wówczas ubezpieczyciel podejmie próbę naprawy auta na miejscu, a gdy okaże się to niemożliwe, zabierze je laweta do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (bez limitu kilometrów w Polsce, do 500 km za granicą), a my zapewnimy pojazd zastępczy, ewentualnie pokryjemy koszty noclegu lub zapewnimy transport dla kierowcy i pasażerów. Wszystko zależy od tego na jaki zakres ubezpieczenia zdecyduje się klient – wyjaśnia Talaśka.