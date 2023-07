Podsłuchiwanie pracowników i defraudacja pieniędzy. Akt oskarżenia ws. dyrektorki szkoły

Z kolei córka pobrała odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która jej się nie należała. Czwarta z podejrzanych osób to szefowa jednej z poradni psychologiczno-pedagogicznych w powiecie kaliskim, która miała dorabiać w szkole w charakterze asystenta ucznia. Zdaniem prokuratury pracy nie świadczyła, a wynagrodzenie pobierała co miesiąc przez rok. Podejrzani nie przyznali się do postawionych im zarzutów.