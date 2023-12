Podsłuchy w zabawkach. Lalki już nie będą szpiegować dzieci

Co więcej, zabawki te nie były odpowiednio zabezpieczone, co ułatwiało przejęcie nad nimi kontroli. Wystarczył smartfon, aby przejąć kontrolę nad zabawką i zacząć podsłuchiwać dzieci, rozmawiać z nimi lub nawet określić ich lokalizację. Hakerzy byli w stanie przeprogramować zabawki, co widać na nagraniach, na których lalka Cayla przeklina lub odzywa się niegrzecznie do dziecka.