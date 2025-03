Podszywają się pod Netfliksa. Eksperci ostrzegają przed oszustami

Wiadomości SMS w tej kampanii przychodzą z numerów z niemieckiej strefy numeracyjnej, ale mogą pochodzić także z innych krajów. Oszuści stosują sprytne sztuczki, takie jak zmiana liter w adresie domeny, co może zmylić użytkowników. Po podaniu danych logowania, użytkownicy są proszeni o wpisanie danych karty płatniczej, co może prowadzić do kradzieży środków.