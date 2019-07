Podwyżka VAT-u. Ostry sprzeciw Polaków, nie chcą drogich napojów

Do Sejmu wraca temat podwyżki podatku VAT na niektóre produkty, w tym na owocowe napoje. Polacy podwyżce mówią "nie" i dają jasny sygnał rządzącym. PiS zapowiada poprawki dot. stawek.

Projekt zakłada podwyżkę VAT-u na napoje, które zawierają 20-proc. i więcej owoców z niskiego 5-procentowego podatku do najwyższego z możliwych, czyli stawki 23 proc. VAT. Ubolewają nad tym nie tylko sadownicy, ale też konsumenci.

Jak wynika z badania "Stawki podatkowe w opinii Polaków" przygotowany przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna na zlecenie "Super Expressu" pokazują, że aż 82 proc. Polaków negatywnie podchodzi do pomysłu podniesienia stawki podatku VAT na napoje owocowe z wysoką zawartością soku z polskich owoców.

To jasny sygnał dla polityków pracujących nad nową matrycą VAT, że Polacy nie tylko nie akceptują podnoszena podatków na popularne produkty spożywcze, ale też stanowczo opowiadają się przeciw działaniom, które uderzą w polskich sadowników czy rodzimych producentów napojów.

- Proszę się nie martwić, my sobie poradzimy z tym, aby polscy sadownicy rzeczywiście mieli dobre warunki do tego, żeby swoje hodowle prowadzić - mówił do opozycji.