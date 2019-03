Matryca VAT zmieniona. Przyprawy i kawior podrożeją

Podwyżka VAT na przyprawy, kawior i ośmiorniczki, obniżka na książki, produkty dla dzieci czy cytrusy. Ministerstwo zmieniło właśnie stawki podatkowe na niektóre produkty. Mówimy, co w najbliższym czasie może zdrożeć, a za co zapłacimy mniej.

Uproszczenie i zmniejszenie niekonsekwencji w stawkach VAT - to najważniejszy cel nowych przepisów, przyjętych we wtorek przez Radę Ministrów.

Nowa matryca VAT to - jak przypomina środowy "Super Express" - spore zmiany dla wszystkich Polaków, które już niedługo odczujemy w sklepach.

Przepisy mają uporządkować kwestię stawek VAT. Do tej pory bowiem niektóre produkty mogły podlegać trzem różnym stawkom. Tak było w przypadku pieczywa czy ciastek, które w zależności od daty przydatności do spożycia mogły być opodatkowane 5-proc., 8-proc. albo 23-proc. stawką VAT. Teraz obejmie je jedna obniżona do 5 proc. stawka - informuje Polska Agencja Prasowa.