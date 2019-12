Podwyżki cen prądu. Sasin: są różne metody, by ich nie było

Rząd ma przygotowane rozwiązania, by gospodarstwa domowe nie odczuły wzrostu cen energii. Mogą to być rekompensaty dla samych odbiorców - powiedział w RMF FM Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

- W 2019 r. zrobiliśmy ustawowe zamrożenie cen, czyli budżet rekompensował to wprost firmom energetycznym. Istnieją również inne metody, np. rekompensaty dla samych odbiorców. (...) Mamy przygotowane rozwiązania prawne, o których będę mówić, w sytuacji gdy będzie jasność co do werdyktu URE. To mogą być przecież rekompensaty dla odbiorców" - powiedział.