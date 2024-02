Podwyżki dla nauczycieli. Samorządy pytają o zwrot pieniędzy

Rząd podpisał już rozporządzenie, dzięki któremu płace pedagogów wzrosną o 30 proc. Wyższe wynagrodzenie będzie wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia. Zarobki nauczycieli początkujących pójdą w górę do 6353 zł brutto, nauczycieli mianowanych do 7453,47 zł brutto, a dyplomowanych do 9523,88 zł brutto.