Pogoda dla biznesu i gospodarki na dziś - środa 4 marca - ostrzeżenia IMGW. Na terenie większości kraju wystąpią opady i zachmurzenia.

Pogoda dla biznesu i gospodarki na dziś - środa 4 marca

Jak informowało IMGW, w środę zapowiada się pochmurna pogoda przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W województwach północnych i wschodnich spadnie do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni Celsjusza na Pomorzu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem silniejszy, powieje z zachodu.