Pół roku po upadku Neckermanna. Coraz mniej czasu na zgłaszanie roszczeń

Kupiłeś wycieczkę w biurze podróży Neckermann, ale w związku z jego bankructwem nie wyleciałeś i do dziś nie dostałeś pieniędzy? 17 stycznia mija czas na zgłaszanie roszczeń. Roszczenia zgłoszone po terminie lub niezgłoszone, mogą zostać obłożone dodatkowymi opłatami za ich zgłoszenie lub nie zostaną rozpatrzone, jeśli będzie już po podziale majątku w sądzie

Niestety wygląda na to, że tort do podziału jest bardzo mały, bo spółka posiada niewielki majątek. Przedstawiciel syndyka wyliczył, że majątek Neckermanna stanowi nieco ponad 1 mln złotych w gotówce (było ponad 6 mln, ale zostały wypłacone pensje, odprawy i daniny publiczno-prawne), meble biurowe z wszystkich oddziałów (zajmujące ok. 350 m2 magazynu) oraz Skoda Rapid z 2006. Spółka nie posiada nieruchomości, a znak towarowy Neckermann nie jest jej własnością, chociaż domena internetowa neckermann.pl już tak. Środki do podziału mogły by także dostarczyć rozliczenia ze spółką macierzystą, ale tutaj raczej nie należy oczekiwać na zbyt wiele – informuje serwis turystyczny Tur-Info