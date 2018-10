Polacy mają dość lokat. Są za nisko oprocentowane

Polacy są już tak znudzeni niskimi zyskami z lokat, że coraz częściej zostawiają pieniądze na nieoprocentowanych depozytach - pisze Rzeczpospolita. W ten sposób tracą przez to miliardy i jednocześnie ułatwiają bankom osiąganie wyższych zysków.

Polacy mogą stracić nawet 2,2 mld zł odsetek w skali roku, co ułatwia bankom osiągnięcie większych zysków. Jak pisze Rzeczpospolita, odwrót od lokat to skutek bardzo niskiego ich oprocentowania. W ujęciu realnym, po uwzględnieniu podatku i inflacji, przynoszą one teraz straty. I prędko się to nie zmieni.