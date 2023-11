Polacy nie znają się na podatkach? "To efekt braku edukacji ekonomicznej"

Największy udział we wzroście będzie miał VAT, który wyniesie w 2024 r. 312,6 mld zł wobec 259,6 mld zł w roku 2023. O 21,5 mld zł, w stosunku do roku ubiegłego, wzrośnie PIT, a o 4,7 mld zł - akcyza. CIT wzrośnie najmniej, bo "tylko" o 2,9 mld zł. Co ważne, wyliczenia te uwzględniają korekty dochodów samorządów za rok 2022 z tytułu ich udziału we wpływach z podatków PIT i CIT.