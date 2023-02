Polacy oceniają, jak rząd PiS wspiera rodziny. Oto kto potrzebuje więcej pieniędzy

Z raportu wynika jednak, że choć 49 proc. Polaków oceniło wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci jako wystarczające, to zarazem 25 proc. wskazało, że wsparcie to wciąż jest za małe. Są też obszary, w których zdecydowanie większa grupa Polaków uważa, że rząd robi za mało. 57 proc. badanych stwierdziło bowiem, że państwo powinno mocniej wspierać rodziny opiekujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 53 proc. pytanych zaznaczyło z kolei, że państwo ich zdaniem nie tworzy dziś wystarczająco silnych zachęt do posiadania większej liczby dzieci.