Rusza nabór wniosków o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy. Każdy rodzic musi złożyć

Złożenie wniosku w czerwcu oznacza wypłatę świadczenia do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca. Natomiast złożenie wniosku w lipcu to wypłata do 30 września 2023 r., wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca, a gdy zawnioskujemy o 500 plus w sierpniu, ZUS wypłaci nam świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia. Przy składaniu wniosków w kolejnych miesiącach nie będzie już przysługiwało wyrównanie.