Polacy płacą za ten sam pociąg więcej niż Czesi? Sprawdziliśmy

Sprawdziliśmy, czy z zakupem taniego biletu faktycznie jest problem. Sytuacje, w których czeski przewoźnik oferuje bilet taniej od polskiego, się zdarzają. I tak dla przykładu połączenie z Warszawy do Pragi o godz. 5:12 kosztuje na czeskiej stronie 971 koron. To ok. 175 zł. Polski przewoźnik na tę samą trasę i godzinę oferuje bilet za 204 zł. Różnica w cenie wynosi więc 30 zł za osobę. W przypadku rodziny lub większej grupy - i podróży w obie strony - można więc sporo zaoszczędzić sprawdzając bilety na stronie czeskiego przewoźnika.