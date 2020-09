Polacy podzieleni w sprawie kominków. Na wsi nie chcą zakazu palenia

Demencja smogowa. Zanieczyszczenia wpływają na seniorów

Liczba kominków w Polsce jest ciągle zagadką. Władze Krakowa szacują ich liczbę na 12 tysięcy, podobny odsetek może być w innych polskich miastach. W Warszawie byłoby ich więc ok. 30 tysięcy, w Poznaniu ok. 10 tysięcy. Jednocześnie spada liczba osób regularnie używających kominków.

Kilkanaście minut później jego stężenie sięgnęło 200 mikrogramów, następnie ustabilizowało się na poziomie 250 mikrogramów. Co więcej – do badania używano kominka ze szklanymi drzwiczkami. Stężenie wzrastało jeszcze mocniej podczas ich otwierania i dorzucania drewna. To wartości alarmowe - przy takich stężeniach zanieczyszczeń w miastach wydaje się zalecenia, by osoby chore i seniorzy nie wychodzili na ulice a transport zbiorowy staje się darmowy.