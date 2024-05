Polacy ruszyli po pieniądze. Ponad 600 tys. wniosków

Katalog płatności, o które można się ubiegać w tegorocznej kampanii, jest podobny do tego z 2023 roku. Ale są też nowe. Jedna z nich to płatność dla małych gospodarstw, która ma być przeznaczona dla rolników posiadających do 5 ha użytków rolnych. Propozycja ta wymaga jeszcze akceptacja Komisji Europejskiej.