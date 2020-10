Polacy rzucili się na pralki i lodówki. Kupujemy je głównie w internecie

W pierwszym półroczu liczba zamówień AGD online wzrosła o 67 proc. – pisze "Rzeczpospolita". Powodów jest kilka – jeden to zmiana naszych zachowań. Więcej czasu spędzamy w domu, więc potrzebujemy lepszych sprzętów do codziennych czynności.

Druga sprawa to wygoda zakupów online – nie trzeba iść do sklepu a firma nie dość, że dostarczy nam sprzęt, to jeszcze go podłączy i zabierze stary.