Polacy się nimi zajadają. W Danii zakazane już od 20 lat

Tłuszcze trans powstają podczas uwodornienia (utwardzania) olejów roślinnych. Oczywiście same oleje nie są szkodliwe, ale w procesie ich utwardzania zmieniają swoje właściwości. Producenci dodają utwardzone tłuszcze do produkcji żywności, bo to tani i bardzo opłacalny składnik. Skąd mamy wiedzieć, że dany produkt go zawiera? Na etykiecie, w składzie produktu szukajmy napisów "częściowo uwodorniony tłuszcz" np. palmowy, kokosowy, rzepakowy lub "częściowo utwardzony tłuszcz" (czasem olej).