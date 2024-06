Polacy wciąż nie kasują biletów. Ta grupa z roku na rok coraz bardziej

Wzrost zadłużonych młodocianych pasażerów

Choć ogólna liczba zadłużonych osób za jazdę bez biletu maleje, w przypadku młodocianych pasażerów (do 18. roku życia) zanotowano wzrost o 60%. W 2024 r. doliczono się 2288 zadłużonych osób z tej grupy, co stanowi wzrost w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to liczba ta wynosiła 1417 osób. Zadłużenie tej grupy to 1,14 mln zł, a średni dług na osobę wynosi 500 zł.