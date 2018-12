Polacy wolą emeryturę bez podatku, nawet kosztem waloryzacji

Gdyby zwolnić emerytury z podatków, seniorzy w pierwszych latach pobierania świadczenia sporo by zyskali. Z najnowszego sondażu wynika, że taki wariant pasuje większości Polaków, nawet kosztem tego, że nie emerytury nie byłyby waloryzowane.

W Sejmie leży obywatelski projekt ustawy, który dotyczy właśnie takich zmian w świadczeniach emerytalnych. Przeszedł już etap pierwszego czytania. Jaki dalszy los czeka go w parlamencie, nie wiadomo, ale gdyby to zwykli obywatele mieli decydować, wprowadziliby go w życie.