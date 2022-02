Polacy zaciskają pasa. Ponad połowa ograniczy wydatki

- Póki co, w porównaniu do wyniku z ub. roku liczba konsumentów, którzy wprowadzają oszczędności zwiększyła się tylko o 10 p.p., bo ludzie ze wszystkich sił starają się żyć na poziomie do jakiego są przyzwyczajeni. Jednak z czasem będzie to coraz trudniejsze i odsetek oszczędzających będzie się zwiększał – ocenił ekspert.