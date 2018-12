Polacy zakochali się bieliźnie erotycznej. Nawet 50 proc. wzrostu sprzedaży

W ostatnim roku polskie e-sklepy z bielizną erotyczną zanotowały wzrosty nawet o połowę. Hitem są m. in. przezroczyste halki (tzw. koszulki babydoll) oraz zmysłowe kombinezony (bodystocking). Powód? Z jednej strony zmiana pokoleniowa na rynku i coraz większa odwaga klientów, a z drugiej - większa anonimowość w sieci.

Preferencje zakupowe Polaków wskazują na zwiększenie zainteresowania bielizną erotyczną. E-sklepy to jednoznacznie potwierdzają, choć dość niechętnie ujawniają dane o swojej sprzedaży za ostatni rok. W ten sposób przede wszystkim chronią się przed konkurencją, która na tym rynku jest dosyć spora.

– Na całym świecie handel coraz głębiej nurkuje w Internet. Polska nie jest wyjątkiem, tutejsze e-sklepy sprzedają coraz więcej bielizny zarówno zwykłej, codziennej, jak i erotycznej. Od stycznia do września 2018 roku odnotowaliśmy ponad 12 proc. wzrost aktywności kupujących w porównaniu z rokiem poprzednim – informuje Anna Czernysz, dyrektor ds. marketingu e-sklepu RozowaSzafa.pl.

– Według naszych analiz, największa sprzedaż występuje w okresie od października do lutego. W tym roku będzie również podobnie. Szacujemy wzrosty na poziomie ok. 7 proc. podczas sprzedaży listopadowo-grudniowej – podkreśla Jacek Pomarański z MagicznaBielizna.pl.

Anonimowo, ale za to częściej

– Z monitoringu Internetu wynika, że kobiety częściej wspominają o bieliźnie erotycznej w sieci. O bieliźnie erotycznej dyskutowano więcej na początku roku. Najmniej popularna była w wakacje – informuje Jagoda Prętnicka-Markiewicz, Head of PR & Comm SentiOne.

Polki zaczynają przykładać coraz większą wagę nie tylko do ubrań, ale także do tego, co jest najbliższe ciału i niewidoczne dla otoczenia.