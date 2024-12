Polak to praktyczny mikołaj – prezenty kupuje z wyprzedzeniem i na promocji, nigdy w Wigilię

W grudniu większość z nas zamienia się w mikołaja, który wręcza bliskim prezenty świąteczne. I choć jest wiele strategii ich zakupu, jedna jest Polakom szczególnie bliska. Co trzecia osoba planuje odwiedzić sklepy kilka tygodni wcześniej, a 48% stara się kupować prezenty w rozsądnej cenie. Niemal połowa wręczających podarunki korzysta z promocji i samodzielnie pakuje zakupione rzeczy – wynika z badania zleconego przez VeloBank. Zatem nadal większość z nas to Zieloni Mikołajowie, których cechuje rozsądne podejście. Widać też duże przywiązanie do tradycji. 95% osób rzadko lub nigdy nie kupuje prezentów w Wigilię.

Każdy ma swoją unikatową strategię kupowania świątecznych prezentów. VeloBank znalazł ich punkty wspólne i dzięki analizie poznawczo-behawioralnej, przeprowadzonej na grupie swoich klientów, wyłonił cztery sylwetki mikołajów – Zielonego, Czerwonego, Żółtego i Niebieskiego. Tę segmentację rozszerzył o badanie na ogólnopolskiej próbie. Pogłębione analizy pokazują, że Polacy, choć mają w sobie romantyzm i zamiłowanie do tradycji, w kwestii prezentów często wybierają rozsądek.

Mikołaj niejedno ma oblicze

Zdecydowana większość Polaków (88%) kupuje prezenty świąteczne bliskiej rodzinie, a połowa partnerowi czy partnerce (49%). Przyjaciół obdarowuje 18% osób, a 12% wręcza coś samemu sobie. Przechodząc już bardziej szczegółowo do strategii na świąteczne zakupy, widać, że wolimy mieć komfort i zaczynamy z wyprzedzeniem – 34% osób odwiedza sklepy kilka tygodni przed świętami, 24% czasem kupuje wcześniej, a czasem na ostatnią chwilę, a 15% zostawia sobie dwutygodniowy bufor.

Kiedy już trafimy do sklepu – czy to internetowego, czy stacjonarnego – stawiamy na produkty, które są w rozsądnej cenie (48%). Ponadto 36% osób wybiera praktyczne prezenty, które mieszczą się w ustalonym wcześniej limicie cenowym. Nie tylko szukanie przystępnych cenowo produktów wskazuje na rozsądek Polaków. Kiedy są pytani o idealny prezent świąteczny, odpowiadają, że przywiązują wagę do dopasowania do zainteresowań osoby obdarowywanej (36%), a także zwracają uwagę na użyteczność (20%). Nie chcą też wydawać pieniędzy na pakowanie prezentów, dlatego niemal połowa osób (47%) robi to samodzielnie. Dodatkowo dla 26% ankietowanych opakowanie w ogóle nie jest ważne, liczy się za to zawartość. Patrząc na tę charakterystykę, najbardziej odpowiada ona sylwetce Zielonego Mikołaja z segmentacji VeloBanku. To obdarowujący, którzy przywiązują dużą wagę do dopasowania prezentu do danej osoby i jej zainteresowań. To dobrzy słuchacze, którzy potrafią umiejętnie podpytać, kto czego potrzebuje. Ich podarunki nie są przesadnie drogie, ale za to wyjątkowe – często zrobione i zapakowane samodzielnie.

"Nasze analizy, które pokazują, jak kupujemy prezenty świąteczne, są zawsze źródłem inspiracji i potwierdzają, że jako naród mamy rozsądną naturę. Sama mam podobnie, choć prezenty zdarza mi się kupować na ostatnią chwilę, dbam, żeby były praktyczne i w dobrej cenie. Bez względu jednak na to, czy kupujemy dużo, mało, szybko, wolno, mamy taki sam cel, by sprawić radość bliskim. Niewielki odsetek, bo 2%, zdecyduje się na kredyt, by kupić wymarzone prezenty. I tym osobom przypomnę, że w VeloBanku mamy wygodne opcje finansowania, czy to w postaci VeloRat z RRSO 0%, VeloFotki również z RRSO 0% czy kredytu gotówkowego nawet do 200 tys. zł z RRSO 11,4%. To też wygodna opcja dla tych, którzy wiedzą, że potrzebują komfortu finansowego na okres świąt, bo pierwszą ratę można spłacić dopiero za trzy miesiące" – mówi Joanna Jaworska, dyrektor Departamentu Kredytów Detalicznych z VeloBanku.

Prezenty tak, ale pod warunkiem, że nie kupujemy ich w Wigilię

Polacy mają różne strategie zakupu prezentów, ale w jednej kwestii niemal wszyscy są zgodni (95%) – nie kupuje się ich w Wigilię. Nieco bardziej są do tego pomysłu przekonani mężczyźni – 6% często lub wręcz zawsze wybiera się do sklepu 24 grudnia. W przypadku kobiet zdarza się to zaledwie 3%. Patrząc na rozkład odpowiedzi w podziale na wiek, różnice są marginalne. Pomysł robienia zakupów świątecznych w Wigilię jest najbardziej abstrakcyjny dla osób 55+. Wśród nich aż 98% nie kupuje nic 24 grudnia. To pokazuje, że przywiązanie do tradycji jest wśród Polaków czymś naturalnym. Wigilia jest dla nas dniem wyjątkowym, spędzanym z rodziną, gdzie zakupy nie powinny mieć miejsca. Zwłaszcza że zazwyczaj starannie zapakowane prezenty już wcześniej wylądowały pod choinką.

Metodologia: Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1090 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 29.11-1.12.2024 roku.

