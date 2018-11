Policjanci nie dają się przekupić premią za 11 listopada. "Kwota nie została zadysponowana"

Ani jeden funkcjonariusz Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP nie był zainteresowany przyjęciem 1000 zł za służbę 11 listopada. Taką nagrodę zaproponował komendant główny w odpowiedzi na akcję protestacyjną i masowe zwolnienia lekarskie w policji.

"W odpowiedzi na pismo (...) w sprawie wytypowania jednego policjanta do wyróżnienia nagrodą pieniężną w kwocie 1000 zł z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uprzejmie informuję, że żaden wytypowanych funkcjonariuszy Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP nie jest zainteresowany taką formą wyróżnienia" - czytamy w piśmie, do którego dotarła Wirtualna Polska.