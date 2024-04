Policjanci przejęli milion paczek papierosów bez akcyzy. Kara będzie surowa

Milion papierosów bez akcyzy

Sprawdzenie w policyjnej bazie danych wykazało, że Armeńczyk ma zakaz wjazdu i pobytu do Polski i innych państw obszaru strefy Schengen. Wobec powyższego policjanci przekazali go funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Krakowie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do ojczystego kraju.