Policjanci udaremnili nielegalny wyścig. Wystawili mandaty na ogromną kwotę

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami, kierowca miał we krwi 2,3 promila alkoholu. Pijani byli także dwaj inni pasażerowie. Jedynym trzeźwym był 20-letni Marcin H., który prowadził auto z Modlniczki do Krakowa, jednak niewiele ponad kilometr przed miejscem wypadku zamienił się z Patrykiem miejscami. Biegli sądowi ustalili, że żółte auto osobowe, które prowadził Patryk P., jechało z zawrotną prędkością jak na warunki miejskie, bo aż 162 km/h. Maksymalna prędkość, z jaką można poruszać się po Alei Trzech Wieszczów w miejscu, gdzie doszło do wypadku, to 40 km/h.