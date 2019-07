Półkolonie nie dla sześciolatków. Nawet jeśli chodzą już do szkoły

Posłanie sześciolatków do szkoły czasem rodzi problemy, których rodzic zupełnie by się nie spodziewał. Pani Basia chciała wysłać córeczkę na półkolonię, ale nie może. Na przeszkodzie stanął bezduszny regulamin.

"Moja córka, którą wysłałam do szkoły jako sześciolatkę, nie może wziąć udziału w półkoloniach organizowanych przez miasto. Dlaczego? Bo zgodnie z regulaminem zajęcia przewidziane są dla dzieci od siedmiu lat" – napisała na platformę #dziejesie pani Basia z Pruszkowa, mama Ali.

Przepisy są jasne. Do udziału w pruszkowskich półkoloniach "Powiatowe Lato" uprawnione są wyłącznie dzieci w wieku 7-12. Sześciolatki zatem się nie kwalifikują i nie ma tutaj znaczenia fakt, że część z nich chodzi już do szkoły.

Zamiast półkolonii, pani Basia może na przykład na czas wakacji wysłać córkę z powrotem do przedszkola. Tyle tylko, że przedszkole dla dziecka, które poszło już do szkoły, nie jest atrakcyjne – tłumaczy kobieta.

Ostatecznie Ala mogłaby pojechać na półkolonie organizowane przez prywatne firmy, ale tutaj problemem stają się koszty. O ile w przypadku miejskiej opieki rodzice musieli zapłacić za siedem dni 120 złotych, o tyle to komerycjne półkolonie to już koszt co najmniej 500 złotych tygodniowo. Nie każdego stać na taki wydatek. Dlatego właśnie opiekunowie Ali muszą codziennie planować, jak pogodzić wakacje dziecka z pracą na pełen etat. W zorganizowaniu wolnego czasu sześciolatki pomagają im wszyscy – od rodziny, po znajomych.