Polscy lekkoatleci. Prestiż większy niż pieniądze

Z lekkoatletycznych mistrzostw świata polscy sportowcy przywiozą w sumie 900 tys. złotych. Choć tak podana kwota może robić wrażenie, to już zestawiając ją z zarobkami w innych dziedzinach sportu, można odnieść wrażenie, że lekka atletyka to ich uboga krewna.

Ok. 118 tys. zł zarobiła Joanna Fiodorow , która była druga w rzucie młotem, a po ok. 80 tys. zł powinno wpłynąć na konta tyczkarza Piotra Liska i biegacza Marcina Lewandowskiego. Obaj zdobyli brązowe medale.

Pieniądze za medal

Stypendia sportowe

Podstawą jest obecnie 2,3 tys. zł. Jeśli sportowiec może się pochwalić złotym medalem olimpijskim, to stypendium wynosi 4,10-krotność tej kwoty, a więc 9,5 tys. zł. Stypendium dla srebrnych medalistów olimpijskich to już 8,5 tys.

Sportowa emerytura

Sportowcy mogą też liczyć na specjalne emerytury, choć by ją uzyskać, muszą pochwalić się medalem olimpijskim. Kolor medalu przy tym nie ma tu znaczenia - emerytura sportowa wynosi 1,4-krotność kwoty bazowej. Obecnie wynosi ona ok. 2,6 tys. zł. Wiek emerytalny jest tutaj jednak mocno obniżony - by mieć do niej prawo, trzeba zakończyć karierę sportową i mieć ponad 40 lat.