Ceny u dentystów idą w górę. Ekspert: to nie koniec podwyżek

Dr n. med. Piotr Przybylski z kliniki Implant Medical w Gnieźnie uważa, że znowu zmierzamy do dwucyfrowego wzrostu cen usług stomatologicznych. W jego opinii, może dojść do tego jeszcze w tym półroczu.

– W zeszłym roku ogólny wzrost cen ww. komponentów był dwucyfrowy rdr. W I kwartale tego roku niewiele się zmieniło. Widać więc, że jest różnica pomiędzy wzrostem cen usług stomatologów a rosnącymi kosztami ww. komponentów. Wynika z niej to, że dentyści wstrzymują się z kompensowaniem ponoszonych wydatków. I gdyby nie to, w gabinetach byłoby jeszcze drożej niż obecnie – wyjaśnia ekspert z Implant Medical.

Ekspert podkreśla, że państwo już dawno "zepchnęło" usługi stomatologiczne do sektora prywatnego, a to niestety jest duży problem dla pacjentów, często nie do przeskoczenia od strony finansowej .